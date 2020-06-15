Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резкий скачок числа больных коронавирусом Минздравом объясняет легкомыслием украинцев; первые 15 международных авиарейсов после карантина, аэропорт Борисполь начинает расправлять крылья, украинцев готовы принять пока 10 стран; в Украине, в отличие от Европы, соблюдения карантина никто не контролирует; пробное онлайн-ВНО провалилось, не выдержал нагрузки сервер.
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2020-06-15
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