Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: картофель в этом году подорожает, в Украине прогнозируют дефицит популярного продукта; корректировщик огня боевиков вышел на свободу по закону Савченко; лучший выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании – украинец Артем Бараненко.

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