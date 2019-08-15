Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.08.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: картофель в этом году подорожает, в Украине прогнозируют дефицит популярного продукта; корректировщик огня боевиков вышел на свободу по закону Савченко; лучший выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании – украинец Артем Бараненко.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2019-08-15
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