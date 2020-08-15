Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси попрощались с первым погибшим в столкновениях с силовиками; Лукашенко готовят побег в Россию; Польша и США подписали оборонительное соглашение; сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу; на Закарпатье оживает туризм; прошло 30 лет после смерти Виктора Цоя.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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