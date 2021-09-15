Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: взрыв автомобиля в Днепре, погибли два человека; ситуация с коронавирусом в Украине; боевики умышленно обстреливают позиции ВСУ и наблюдательные пункты; администрация лицея, где ребенка привалило воротами, отказывается сотрудничать со следствием; SpaceX отправляет туристов в космос.

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