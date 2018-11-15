Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: жители Смелы, до сих пор не имеют тепла, они заблокировали двух чиновников в сессионном зале; через прорывы теплосетей сотни домов остаются в холод. Под угрозой 80% украинцев; наша армия получает новую технику. Секретарь СНБО представил ее на бронетанковом заводе в Киеве.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 20:05



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