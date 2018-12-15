Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: объединительный Собор избрал главу единой поместной православной церкви Украины; и снова авиакатастрофа с истребителем. В Житомирской области во время учений упал СУ-27; на передовой враг значительно активизировался – палят из оружия крупного калибра.

Опубликовано Декабрь, 15 в 21:04



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