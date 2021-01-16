Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сильные морозы будут донимать Украине еще 3 дня; сфера обслуживания должна говорить только на украинском языке; в Украине чтут память киборгов; в США прогнозируют массовые беспорядки во время инаугурации Байдена; удивительную находку обнаружили киевские таможенники в посылке из Индии.

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