Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 70 кораблей морской охраны отслеживают чужаков в нейтральных водах. Когда приходится стрелять; как всегда, все в последний момент. Сегодня Шулявский мост поспешно закрывают на ремонт – прокладывают съезды прямо в лужах; новейшие курьерские службы мира – работают и в Украине. За 45 минут привезут все, что пожелаете.

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