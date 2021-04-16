Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.04.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский обсудил с Макроном и Меркель ситуацию на Донбассе и накопления там российских войск, в понедельник собирается группа советников нормандской четверки; Киев может усилить карантин на Пасху и майские праздники; эксперимент в санаторном Моршине — власть хочет иммунизировать 70% населения 4-тысячного города, чтобы проанализировать эффективность коллективного иммунитета; насколько реально напоить украинцев водой в случае гуманитарной катастрофы в Крыму, и в самом ли деле вода может стать одним из факторов нападения Путина.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-04-16
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