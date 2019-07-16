Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.07.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тарифы на электроэнергию для промышленности выросли, чем это грозит потребителям; кого мы выбираем в мажоритарных округах, и что они обещают; мода на украинское достигла пика в 2014 году, а сейчас популярность на него упала.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2019-07-16
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