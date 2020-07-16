Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада внесла очередные изменения в избирательный кодекс, местные выборы в октябре пройдут уже по новым правилам; под Радой и в больших городах Украины прошли митинги — люди вышли с лозунгом “Руки прочь от языка”; в Украине уже второй день увеличивается количество инфицированных коронавирусом; Болгария открывает границы для украинцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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