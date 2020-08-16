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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано 1 637 новых случаев коронавируса, а на Буковине четвертый день подряд растет число больных; в Минске десятки тысяч человек вышли на марш оппозиции; украинские общины начали оснащать села приборами видеонаблюдения; в Днепре продолжают бороться со стихийной торговлей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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