Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обновление карантинных зон, запреты в них действовать; в каких областях безработных больше, кого сейчас ищут работодатели и какой помощи ждать от государства; Украинский артиллерист — их боится враг и уважают собратья, они в совершенстве знают математику, физику и химию; что спасет ваше психическое состояние — советы экспертов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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