Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковчане вышли на митинг требовать отопления, другие города – уже начали подключать; Россия испытывает на Донбассе новейшую технику и утилизирует старые боеприпасы – разведка рассказала, что именно; Исландия платит инвалидам 2 тыс. долларов, снимает жилье и предоставляет бесплатных ассистентов.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 19:54



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