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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заехали поужинать и смертельно отравились – двое николаевских дальнобойщиков отравились в приграничном кафе; почти 40% предпринимателей хотят взять кредит на бизнес, но заоблачные ставки и требования к залогам превращают благие намерения власти на блеф; немецкий фермер арендует сотни гектаров украинской земли, говорит она такая же запущена как и наши дороги, потому что не имеет своего владельца; лучшие гаджеты года по версии Time – планшетный компьютер iPad, электромобиль Tesla, умный часы Apple Watch и беспроводные наушники Apple AirPods; известной и любимой рождественской песне Джорджа Майкла Ласт Крисмас – 35 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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