Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: адаптивный карантин с 24 февраля, а Прикарпатье уже в красной зоне, поэтому здесь жесткие ограничения заработают с понедельника; Украина под угрозой веерных отключений. На отечественных ТЭС критически малые запасы угля; метели, снег и рекордные морозы. Страна и в дальнейшем страдает от непогоды. Какие регионы больше всего.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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