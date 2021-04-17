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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинского консула высылают из России; 15 кораблей Каспийской флотилии Кремль перебазував в воды Черного моря; почти 15 тыс. новых больных коронавирусом в Украине, критическая ситуация с поставкой кислорода в Хмельницкой области и отсутствие мест в коронавирусных больницах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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