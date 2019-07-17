Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пятая годовщина катастрофы Боинга МН-17, родственники почти трехсот погибших ждут наказания убийц; президент Зеленский раскритиковал руководство Николаевской области за злоупотребление и коррупцию; Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам; Гройсман призывает украинцев голосовать ответственно и болеть за судьбу начатых реформ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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