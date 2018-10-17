Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Керчи увеличилось количество погибших и раненых в колледже; сколько лет и денег нужно на разминирование территории Донбасса; под Кабмином митинговали 15 тысяч бюджетников.

Опубликовано Октябрь, 17 в 19:41



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