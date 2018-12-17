Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Западную Украину замело снегом, а центральную – сковывают морозы; в Запорожье проверяют состояние бомбоубежищ и подвалов многоэтажек; венгры протестуют против увеличения рабочего времени и пророссийской политики Орбана.

Опубликовано Декабрь, 17 в 19:42



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.