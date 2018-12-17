Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Западную Украину замело снегом, а центральную – сковывают морозы; в Запорожье проверяют состояние бомбоубежищ и подвалов многоэтажек; венгры протестуют против увеличения рабочего времени и пророссийской политики Орбана.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-17
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