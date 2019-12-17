Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: драки за землю, в столкновениях под Радой есть пострадавшие; рейсовый автобус столкнулся с грузовиком; рынок спирта в Украине, что стоит сделать, чтобы вывести его из тени; новогодняя елка, стоит ли вырубать деревца ради временного удовольствия.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2019-12-17
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