Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове объявлен траур из-за смерти городского головы Геннадия Кернеса; Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок; Владимир Путин на итоговой ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса; китайский космический аппарат Чанъэ-5 доставил на землю образцы грунта с Луны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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