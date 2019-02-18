Факты ICTV – Выпуск 18:45 (18.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Мюнхене состоялся украинский ланч, организованный фондом Виктора Пинчука. Мировые политики рассказали, каким видят будущее Украины; предвыборная кампания только началась, а уже полтора тысячи нарушений. Силовики сплотились ради честных выборов; как в Украине закатывают деньги в асфальт. Кому выгодный некачественный ямочный ремонт дорог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.