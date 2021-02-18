Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отчет Генерального прокурора по делам Майдана. Ирина Венедиктова пообещала, что до конца этого года они будут завершены; сто процентная нагрузка на больницы, нехватка коек, кислорода и медиков. На Прикарпатье количество новых больных коронавирусом увеличивается в геометрической прогрессии; отравления таблетками подростков. Что стало причиной и кто виноват в том, что дети подвергаются влиянию кураторов групп смерти.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-02-18
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