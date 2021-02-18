Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отчет Генерального прокурора по делам Майдана. Ирина Венедиктова пообещала, что до конца этого года они будут завершены; сто процентная нагрузка на больницы, нехватка коек, кислорода и медиков. На Прикарпатье количество новых больных коронавирусом увеличивается в геометрической прогрессии; отравления таблетками подростков. Что стало причиной и кто виноват в том, что дети подвергаются влиянию кураторов групп смерти.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.02.2021)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка