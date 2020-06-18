Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: врачам второго звена, которые оказывают специализированную помощь, хотят поднять зарплату до 70%; новых больных коронавирусом в Украине больше всего за все время пандемии — 829; Верховная Рада оставила ВНО, не поддержала кандидатуру нового министра образования и не приняла обновленную программу действий правительства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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