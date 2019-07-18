Факты ICTV – Выпуск 18:45 (18.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: день активности президента – Национальный антикоррупционный совет, обращение к иностранным инвесторам, упрощенное гражданство для этнических украинцев и проверка ремонта автопереезда через плотину Днепровской ГЭС; в Минске договорились об обмене пленными и режим тишины, впервые решено запретить любой огонь, в Японии пожар на анимационной студии унес жизни 33 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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