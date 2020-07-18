Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одесской области шесть человек погибли в ДТП; взрыв у метро в Киеве, четверо пострадавших, студента пришлось оперировать; медики же призывают украинцев не скупать лекарства; в Киеве дети борются с произволом водителей — некоторые слушаются, а некоторые бросаются с дубинками; Украина планирует сдавать в аренду газовые хранилища.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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