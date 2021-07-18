Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине из-за непогоды погибло два человека; в Германии жертв наводнения уже 156; у границы с Россией неизвестные напали на украинских пограничников; враг постоянно атакует и глушит наблюдательные устройства ОБСЕ; в Крыму вспышка коронавируса; в Одессе общежитие заполонили крысы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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