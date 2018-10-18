Факты ICTV – Выпуск 18:45 (18.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Крыму трехдневный траур: эксперты предполагают, что теракт могли организовать российские спецслужбы; на Донбассе Россия применила какие-то новейшие химические бомбы; Рада проголосовала бюджет в первом чтении.

Опубликовано Октябрь, 18 в 19:29



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.