Факты ICTV – Выпуск 18:45 (18.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Крыму трехдневный траур: эксперты предполагают, что теракт могли организовать российские спецслужбы; на Донбассе Россия применила какие-то новейшие химические бомбы; Рада проголосовала бюджет в первом чтении.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-18
Теги: Факты 18.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.