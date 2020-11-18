Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские ученые вместе со всем миром ищут лекарств от коронавируса, сейчас тестируют препарат на основе плазмы крови людей, которые выздоровели; украинская таможня впервые с апреля получила полноценного руководителя, им стал бывший руководитель аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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