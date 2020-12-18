Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ГБР вручило подозрения по делу катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области; отечественное высокотехнологическое оружие; ресторанная премия Соль — где готовят самый вкусный стейк, креативный завтрак или невероятный десерт; единоразовое пособие предпринимателям — почему 8 тыс. грн дадут не всем желающим.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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