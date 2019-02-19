Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Раде состоялось спец-заседание, собрались военные, дипломаты, высшее руководство и европолитики; в Харькове дело трагической ДТП близится к финалу. Сегодня Зайцева и Дронов – сказали последнее слово; 40 грн в день за еду, 5 – на лекарства. Как в пансионатах для пожилых доживают 20 тыс. украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.