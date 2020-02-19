Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из Китая вылетает самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами; Минздрав выбирает из четырех заведений куда поместить прибывших из Китая; ряд стран в Совбезе ООН обвинили Россию в поддержке террористов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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