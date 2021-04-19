Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: продлении карантина, отсутствие койкомест с кислородом в больницах и громкие гулянки чиновников; новая холодная война между Россией и Чехией; Аваков отмечает, что на сегодня у границ Украины наибольшая концентрация войск России от 2015 года; Харьковский авиационный завод за годы войны не сделал ни одного судна для украинской армии или гражданской авиации.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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