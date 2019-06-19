Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: наблюдательный совет Ялтинской европейской стратегии уже готовит сентябрьскую конференцию; сразу три политические силы подали документы в Центризбирком для участия в парламентских выборах – Слуга народа, Батьківщина и Европейская солидарность; найдено мертвым народного депутата Дмитрия Тимчука, полиция рассматривает три версии – самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

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