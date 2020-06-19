Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер Шмыгаль объявил о второй волне пандемии в Украине, спасение одно — маска, дистанция, дезинфекция; 921 случай новых заражений, власть думает о четких правилах для общественных мест и лучшую коммуникацию с людьми; Максим Степанов дал большое интервью; соблюдают ли карантин на рынках и в ресторанах Киева.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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