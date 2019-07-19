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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хотите Вышинского – отдайте Сенцова, Украина готова к такому обмену, однако моряков Кремль должен вернуть без каких-либо условий; заключенным в России морякам купят новое жилье; последний день для агитации перед выборами в парламент, кандидаты используют его на полную; 10 важных вещей, которые появились в Украине во времена президентства Леонида Кучмы; в телепроекте новые лидеры осталось трое участников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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