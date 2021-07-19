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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киев накрыл сильный ливень с мощным ветром; в нескольких районах штата Калифорния не утихают лесные пожары; в харьковской больнице скончался армеец, который был ранен на передовой 15 июля; Зеленский во время своего визита в Грузию принял участие в Батумской международной конференции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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