Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без отопления зимой. Акции протеста в разных городах страны, где люди до сих пор сидят без тепла. Почему частные котельные заставляют людей мерзнуть; живые деньги вместо процентной скидки. Кабмин внедряет монетизацию субсидий. Разъясним, как это будет происходить; бензин в Украине дешевеет. Каковы причины и надолго ли.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 19:52



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