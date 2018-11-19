Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без отопления зимой. Акции протеста в разных городах страны, где люди до сих пор сидят без тепла. Почему частные котельные заставляют людей мерзнуть; живые деньги вместо процентной скидки. Кабмин внедряет монетизацию субсидий. Разъясним, как это будет происходить; бензин в Украине дешевеет. Каковы причины и надолго ли.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-19
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