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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тотальный локдаун в Европе темпы распространения вируса уменьшил на 10%; на Николаевщине открыли после капитального ремонта трассу национального значения Александровка — Кропивницкий — Николаев, которая долго была позором на карте автодорог; в Мариупольском порту ледокол Капитан Белоусов уже готов к зимней навигации.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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