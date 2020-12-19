Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с сегодняшнего дня на всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения; главную елку страны зажгут в прямом эфире. На Софийской площади уже все готово к торжествам; каналы группы StarLightMedia вновь доказали свое лидерство. Мы закрыли все десятку лучших программ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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