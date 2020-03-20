Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первый больной коронавирусом украинец полностью выздоровел; двое украинцев вошли в топ-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize; всем ли обеспечены медики чтобы не заразиться коронавирусом.
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2020-03-20
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