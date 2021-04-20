Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заявки на 8 тыс. грн помощи от государства принимают через приложение Дия; Россия запретила полеты над частью Крыма и Черного моря, а также увеличила количество истребителей на оккупированном полуострове; какие преимущества и недостатки каркасных домов; и сколько украинцы будут отдыхать в мае.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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