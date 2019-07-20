Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: умные, с отличной логикой и креативные. Почему стоит отдавать детей на шахматы; бунт природы! Климатические изменения. Насколько они опасны; мраморный сом. Его мясо богато белком и полезные жирные кислоты. Разводят такого сома на аквафермах.

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