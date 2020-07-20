Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новых больных Covid-19 меньше. Но резкая вспышку зафиксировали в Бердянске; президент представил нового руководителя НБУ. Кирилл Шевченко рассказал о первых шагах в должности; 4 года после убийства Павла Шеремета. Двое подозреваемых в СИЗО, но многие в версию следствия не верят.

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