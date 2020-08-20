Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина уже на 10 месте по темпам и количеству заражений коронавирусом в сутки; академика Бориса Патона похоронят в субботу на Байковом кладбище; список самых влиятельных украинцев; в пик туристического сезона жемчужина Карпат Яремче осталась без автостанции; в следующем году должны реставрировать, достроить и переоборудовать не менее 100 культурных объектов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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