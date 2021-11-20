Факты ICTV — Выпуск 18:45 (20.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: их огня боится сам Путин. Кто они – молодые лейтенанты, которые научены управлять ударными дронами – байрактарами; дата — которая дважды изменила Украину и украинцев. Оранжевая и революция достоинства; когда дети – только желание денежной выплаты от государства. История женщины, которая оставила 9 детей, а сейчас ждет 10-го.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 12:45.

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