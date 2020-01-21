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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Иран признал, что ракеты, которые попали в украинский боинг, были российскими. Расшифровать же ящики не могут, поскольку не имеют оборудования; на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают климатические изменения, Трамп хвастается экономическими достижениями, а россияне чуть не убили известного инвестора; гривна ослабла. Но на долго ли? Прогнозы специалистов относительно валютных колебаний этого года; новые правила оплаты за газ! Теперь украинцы будут иметь две квитанции и платить за текущий месяц 20-го числа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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