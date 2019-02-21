Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: СБУ разоблачила масштабную пирамиду по подкупу избирателей, которую организовали русские и возглавил украинский депутат; кто кому враг. Россия готовит Белоруссии украинский сценарий, а НАТО обещает защитить от Кремля Америку; Украине нужна новая экономическая стратегия, а власть должна уважать бизнес – бывшие президенты Украины дали советы кандидатам.

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