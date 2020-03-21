Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: еще один больной коронавирусом. Болезнь обнаружили у бизнесмена из Волыни. А количество больных в мире приближается к трехсот тысячам; в украинских городах массово отказываются от общественного транспорта и уже с понедельника в Киеве будут курсировать только спецавтобусы; жесткий карантин — это необходимость. Факты изучили мировой опыт борьбы с распространением коронавируса; на фронте четверо раненых, российские боевики ведут активные обстрелы. В то же время, на линии разграничения с сегодняшнего дня закрывают все пункты пропуска.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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